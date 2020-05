ABAMA critica GESBA pelo sistema de pesagem e classificação da banana

A Associação de Produtores de Banana da Madeira (ABAMA) volta a criticar o facto de a GESBA não permitir que os produtores de banana testemunhem a pesagem e classificação do seu produto, aquando da entrega da banana à empresa pública, classificando a situação de “incompreensível” e “inaceitável”.

Desta forma, os agricultores colocam em causa o sistema de pesagem da banana, mais ainda quando verificam “sistemáticas discrepâncias entre a pesagem à saída da área de exploração do agricultor/produtor e os valores de pesagem apresentados pela GESBA”, situação que acaba por “lançar dúvidas plausíveis sobre a precisão dos valores pesados no destino”, refere a ABAMA que questiona “as razões” e “os porquês” destas discrepâncias e as dúvidas sobre a classificação (categoria) atribuída, já que esta situação reflecte-se directamente no cálculo dos valores monetários pagos ao produtor.

A ABAMA não aceita a justificação dada pela GESBA, de que o produtor não pode assistir à pesagem do seu produto devido ao “plano de contingência da Covid-19” implementado nos armazéns, e fala em “justificação ridícula” que só se entende no “quadro agressivo, provocatório e de intimidação da GESBA contra o produtor”.

“Como é possível que naquele imenso armazém, o produtor ou quem o represente não possa, cumprindo com a verdadeira margem de afastamento de segurança definida pelas autoridades sanitárias, assistir à operação de pesagem e classificação do seu produto?”, questiona ainda a Associação de Produtores de Banana, salientando que esta situação gera “admissíveis dúvidas sobre a exatidão e justeza das pesagens” e “fere um direito” do agricultor. Perante tudo isto, a ABAMA diz que “não hesitará em recorrer aos meios judiciais disponíveis para procurar reestabelecer e garantir o cumprimento dos seus inquestionáveis direitos”.