“A resposta a um flagelo como a fome diz respeito a todos”, afirma Paulo Cafôfo

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, abriu esta manhã o ciclo de palestras ‘Uma Luz contra a Fome’, onde defendeu que “a resposta a um flagelo como a fome, que afecta mais faixas da sociedade do que podemos pensar, porque há muitos casos de pobreza envergonhada na nossa Região, diz-nos respeito a todos, instituições públicas, agentes privados e sociedade civil”.

“Trabalhar para erradicar a pobreza, com mais proximidade ao outro, mais humanismo e mais acção em rede, deve mover-nos a todos e ser um desígnio imediato para a Madeira”, frisou.

Cafôfo recordou que a Câmara Municipal do Funchal celebrou, no ano passado, um protocolo com a Rede Europeia Anti-Pobreza, “uma colaboração estrutural, que tem contribuído para dar substância técnica às políticas sociais do município do Funchal”.

“Eventos como este são mais um resultado das sinergias que temos promovido com todos os agentes no terreno, como é o caso da Monte de Amigos, no combate à desigualdade, à pobreza e à exclusão, com os quais o actual Executivo continuará fortemente comprometido”,acrescenta.

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social na autarquia, discursou igualmente na sessão. Esta iniciativa foi organizada pela Associação Monte de Amigos ao longo desta terça-feira, no auditório da Escola da APEL.