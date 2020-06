“A qualidade das águas é monitorizada e acompanhada a nível nacional”, garante Paula Menezes

Depois de um primeira ronda de perguntas realizada pela socialista Sílvia Silva, é a vez do deputado do PSD, Nuno Maciel, colocar questões à antiga directora regional Paula Menezes, na ‘Comissão de Inquérito à actuação do Governo Regional no que se relaciona com a extracção de inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira’, que decorre esta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

O social-democrata quis tocar no tema da qualidade da água, relacionando com a atribuição de bandeiras azuis. Paula Menezes explicou que “a qualidade das águas é monitorizada e acompanhada a nível nacional”, mas que as submissões das praias a bandeira azul depende das autarquias, que por vezes não têm interesse em receber este galardão, porque também exige muitos encargos para as câmaras. “A qualidade das águas teve um incremento muito bom”, disse a engenheira.