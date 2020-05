“A pandemia ainda não acabou”, alerta Pedro Ramos

A suspensão da quarentena obrigatória de e para o Porto Santo, no dia 18 de Maio, não deve retirar às pessoas o seu sentido de responsabilidade, no que diz respeito aos cuidados a ter nesta altura de pandemia. A afirmação é do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, na conferência de imprensa de actualização do boletim epidemiológico para a covid-19, na Madeira.

“A pandemia ainda não acabou”, alertou o governante, aconselhando o uso da máscara de protecção individual nesta fase de desconfinamento.