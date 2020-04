A nossa Missão é a sua Proteção!

O controlo de pragas desempenha um papel essencial na proteção da saúde pública e mais do que nunca, durante o período de confinamento relacionado ao Covid-19.

No ambiente atual, continuamos a prestar serviços necessários para manter a segurança e as condições higiénico-sanitárias, em contexto residencial e empresarial.

O isolamento das pessoas nas habitações, potencia o incremento das populações de ratos em locais públicos, entre outras edificações.

Com menos lixo depositado nas zonas próximas a restaurantes e centros comerciais, dado que agora na maioria dos casos, estes encontram-se encerrados, implicando que os ratos sejam forçados a alargar a sua área de busca por alimentos, incrementando igualmente o risco para a saúde pública. Por este motivo, é importante que a população adote medidas preventivas como, por exemplo, fechar corretamente tampas de caixotes do lixo e selar fendas de portas para o exterior.

A Gestão de Pragas e Saúde Ambiental, constitui um serviço prioritário para a preservação da saúde pública, desempenhando um papel fundamental na manutenção e no controlo da saúde da população, mas também contribuindo para a segurança das cadeias de produção e distribuição de alimentos.

Roedores, baratas e muitas outras pragas transmitem doenças, algumas das quais podem ser fatais.

As pragas podem espalhar doenças como o vírus do Nilo Ocidental, doença de Lyme, salmonelose, hantavírus e encefalite. Os alergénios de baratas e roedores desencadeiam ataques de asma.

Eles contaminam os alimentos, arruínam stocks, causam incêndios e inundações.

A gestão pró-ativa de pragas é a única maneira de minimizar os riscos relativos ao ambiente e à saúde pública, relativamente à contaminação dos nossos alimentos.

Roedores e outras pragas podem reproduzir-se a um ritmo alarmante, se não forem detetados atempadamente, pelo que se torna imperativo detetar sinais e tomar medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência de infestações.

Pode impedir que as infestações fiquem fora de controle durante este período, se mantiver os serviços de controle de pragas a decorrer.

SEJA PROFISSIONALMENTE PROTEGIDO!

Assegure que a sua empresa será reaberta em segurança.

Se encerrou temporariamente as instalações da sua empresa, analise quais poderão ser as consequências se a gestão de pragas for interrompida. O custo de serviços de controlo de pragas geralmente é menor do que o custo dos possíveis danos que as pragas podem causar. O controlo de pragas é sempre mais eficaz num nível pró-ativo do que a um nível reativo.

Serviços de Desinfeção

De acordo com as recomendações internacionais, a Extermínio - Higiene Controle, Lda., disponibiliza um serviço de desinfeção profissional, recomendado para os casos de presença ou suspeita de SARS-CoV-2 em habitações, entidades públicas e privadas, entre outras edificações, mas também como método preventivo em organizações com elevado número de pessoas.

O papel do profissional de controlo de pragas, na eliminação do risco é óbvio, mas também integrado legalmente, dado que possuímos conhecimento, equipamentos, recursos humanos qualificados e as técnicas para o uso de biocidas específicos. Onde quer que esta nova doença esteja presente, certas técnicas utilizadas no controlo de pragas, como ULV (tratamento com baixos volume) e ULD (tratamento com doses reduzidas), são fundamentais em conjunto com os procedimentos adequados, para desinfetar espaços e ajudar a manter o vírus à distância.

Milhares de colaboradores das entidades, com o CAE 81291 – Atividades de Desinfeção, Desratização e Similares, estão neste momento e por todo o globo terrestre a desinfetar hospitais, lares, arruamentos e outros espaços, auxiliando as entidades competentes a impedir a propagação do vírus e a proteger a saúde pública.

A Gestão de Pragas e Saúde Ambiental, serviço prioritário para a preservação da saúde pública, continua em ação nas circunstâncias atuais desempenhando não só um papel fundamental na manutenção e no controlo da saúde da população, mas também contribuindo para a segura produção e distribuição de alimentos.

Obrigado por confiar em nós para proteger sua casa, família e empresa!

Serviços Profissionais e Regulares de Desinfeção devem fazer parte do plano de ação para impedir a propagação de vírus nocivos em áreas críticas!

Como consultores, analisamos as necessidades de cada cliente, elaborando um plano personalizado e adequado para cada situação.

Efetuamos diagnóstico gratuito a qualquer situação de desinfeção!

Em prol do Ambiente e da Saúde Pública desde 1990.