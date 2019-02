“A Madeira funciona como laboratório para soluções [de turismo]”, diz Paula Cabaço

Cerca de 30 empreendedores de 10 startups nacionais e internacionais da área do turismo e do lazer, com representantes de 11 países, chegaram à Região no âmbito da 2.ª edição do ‘Madeira Startup Retreat’, uma iniciativa da Startup Madeira, Turismo de Portugal e da NOVA School of Business and Economics.

A secretária regional do Turismo e Cultura, em representação do vice-presidente do Governo Regional, abriu esta segunda-feira o ‘Launch Event: Tourism & Travel Trends – The Next Frontier’, a primeira de muitas palestras que terão lugar até Abril. No Colégio dos Jesuítas, Paula Cabaço sublinhou a importância do encontro para o sector turístico da Região, mas também para captação de investimento: “Temos que ver sobre dois pontos de vista: por um lado são cerca de 30 participantes que vêm à Madeira de diferentes nacionalidades, para desenvolver ideias, projectos, ligados às tecnologias e à inovação, na área do turismo”. O que, acrescenta, possibilita que “estas soluções possam ser utilizadas em prol do destino”, já que estas podem ser “testadas num ambiente, num destino turístico.”

A Madeira tem, assim, “todo o interesse em criar iniciativas como esta” até porque, “muitos destes empreendedores podem, inclusive, ficar na Região a desenvolver os projectos, tirando partido das mais valias da Região do ponto de vista do investimento - quer do apoio que a Startup Madeira proporciona a quem aqui se quer sediar, quer através dos projectos comunitários que existem em termos de apoio ao investimento nesta área. Todos temos a ganhar com soluções e iniciativas como esta”.

“A Madeira funciona quase como um laboratório para estas soluções e acreditamos que, naturalmente, muitas delas possam vir a servir o próprio destino. Num lado a vertente turística, mas também uma vertente de captação de investimento e de talento para a Região”, remata Paula Cabaço.

Na iniciativa desta segunda-feira, também discursou Cristina Salsinha, Project Manager do Turismo de Portugal, seguida por Miguel Muñoz Duarte, Head of NOVA SBE Venture Lab, e Catarina Holstein, empreendedora e criadora do programa ‘Master in Life Adventures - The World as a Classroom /Mestre em Aventuras de Vida - O Mundo como Sala de Aula).

Ao longo dos próximos dois meses serão realizadas diversas sessões temáticas, abertas à comunidade (empresas incubadas e participantes em programas da Startup Madeira).

As startups participantes nesta 2.ª edição são: BookBySlot (India); Boost-inn (Portugal); CycliGO! (Lituânia); Envirate (Finland); Flyright (EUA); Instaviagem (Brasil); placeme.pl (Polónia); Portugal Farm Experiences (Portugal); Totte (Espanha); Yoospot (Reino Unido).

O programa contará ainda 5 local hosts, anfitriões madeirenses, que vão acompanhar as equipas participantes durante todo o evento.