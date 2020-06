7,7 milhões para novo parque eólico

Projecto da Empresa de Electricidade da Madeira vai reforçar capacidade no Paul da Serra. Equipamentos atingem os 90 metros de altura. Esta é a notícia que faz a manchete desta segunda-feira do DIÁRIO.

Uma edição que dá destaque a uma das áreas do Plano da Câmara Municipal do Funchal até 2030. O município vai canalizar 32,2 milhões de euros para a prevenção de riscos. Está prevista a intervenção em sete escarpas do concelho. Conheça os pormenores na página 6.

‘Cafôfo quer quebrar com “teia” que trava economia’ é outra das chamadas à primeira que detalha os três eixos orientadores do mandato que o candidato a líder preconiza, sem esquecer a organização interna do partido, onde o ex-autarca quer ‘sangue novo’.

No âmbito da economia, destacamos o facto de o Governo Regional estar a acelerar o pagamento de fundos comunitários a diversos projectos. Em Maio seguiram 12 milhões de euros para as empresas.

Por fim, revelamos-lhe o número de beneficiários que estão a auferir do subsídio extraordinário a filhos com menos de 12 anos. A Segurança Social já investiu meio milhão de euros com 2.263 pais.

Fique bem, fim na nossa companhia.