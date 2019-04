64 alunos dos Salesianos estão de malas aviadas para Turim

64 alunos do 9.º ano de escolaridade da Escola dos Salesianos estão de malas aviadas para Turim, em Itália.

De acordo com o padre Ganança trata-se de uma viagem de finalistas que se destaca de todas as outras pelo facto de se efectuar num “lugar diferente” do habitual.

O padre explicou que a escolha recaiu sobre Itália por de ter sido o país onde nasceu o fundador dos Salesianos, S. João Bosco. “Os Salesianos existem em 140 países, mas foi ali que tudo começou. Por isso, esta viagem faz todo o sentido”, realçou.

Além disso, fez questão de frisar que, no ano passado, primeira vez em que se efectuou esta viagem, “as expectativas foram superadas”, tendo sido “um verdadeiro sucesso”. Tanto que, este ano, vão mais alunos do que em 2018. “No ano passado foram 45 alunos e, este ano, vão 64, tendo este número ultrapassado os limites de inscrição”, afirmou.

O padre Ganança revelou que estão previstas várias visitas a lugares salesianos, onde cresceu e viveu S. João Bosco, assim como ao museu egípcio, ao museu automóvel e, claro, ao estádio e museu da Juventus de Cristiano Ronaldo.

Em termos de expectativas espera que, uma vez mais, esta viagem fique na memória de todos.

Os alunos, cujas idades situam-se nos 14 anos, serão acompanhados pelo padre Ganança e por mais quatro professores da Escola dos Salesianos.

A viagem, que se inicia no dia 5 e que tem regresso marcado para o dia 10 de Abril, é suportada pelos encarregados de educação.