DIÁRIO promove ‘Conversas Connosco’

No Dia Internacional da Família, que se assinala esta sexta-feira, realizam-se as ‘Conversas Connosco’. Um projecto promovido pelo DIÁRIO e a Red Apple, que decidiram criar um programa aliciante para as pessoas assistirem na comodidade das suas casas nesta altura de pandemia.

Nesta edição, que decorre entre as 16h30 e as 18 horas, os oradores irão conversar sobre famílias e com várias famílias de todo o país e por esse mundo fora. Para tal, foi convidado um conjunto de mães e especialistas. São eles: Ana Stiwell e Isabel Stiwell com ‘Birras de Mãe’ (16h30), Ana Varão e Ana Manta com ‘Educar para a Felicidade’ (17 horas), Rosário Carmona e Costa e Joana Zino com ‘Criando Memórias Felizes em Família’ (17h30), e Marcos Piangers, que é o convidado especial, com ‘Uma Espiada no Futuro: O Mundo Depois da Quarentena’ (18 horas).

O webinar será transmitido em directo para as plataformas digitais do DIÁRIO, no site, Youtube e Facebook.

A responsável do projecto e CEO da Red Apple, Ana Varão, disse que não é preciso ser herói para as pessoas poderem partilhar com os outros aquilo que melhor fazem. “Neste espírito de construção de comunidade e partilha e também porque hoje é dia da felicidade, nasce um novo projecto feito por e com gente que acredita que a alegria das coisas está na partilha e na entrega”, explica.

Sobre os oradores

Isabel Stilwell é jornalista e escritora. A sua filha, Ana tilwell, é cantautora e licenciada em Educação de Infância. O direito das mães (e avós) a fazerem birras é o tema de partida desta iniciativa que vai reunir ambas numa conversa ‘animada’.

Este encontro on-line irá também contar com Ana Varão, que criou a Red Apple em conjunto com a sua cara metade e a sua melhor amiga. A oradora tem se dedicado particularmente ao trabalho com famílias em processo de divórcio, sendo apaixonada pelo tema da felicidade.

Já Ana Manta é licenciada em Psicologia e Mestre em Desenvolvimento Infantil, mas ser mãe de três filhos é o seu maior desafio. É mediadora de conflitos e isso tem sido útil na sua vida diária. Criou a Red Apple com os seus melhores amigos, em quem confia e com quem adora trabalhar.

A oradora Joana Zino é mãe de três filhos. Licenciada em Direito, exerce advocacia essencialmente na área Direito da Família. É mediadora familiar no Sistema Público de Mediação Familiar e mediadora de conflitos nos Julgados de Paz do Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz. Além disso, é pós-graduada em Mediação Escolar, Mediação Pré-Escolar e Parentalidade e Educação Positivas. É também formadora na área do Direito e Mediação de Conflitos. Apaixonada pelos temas da família e parentalidade tem como lema de vida ‘#criarmemoriasfelizes’, hashtag que utiliza no seu projecto ‘@paisemaesmediadores’.

Já Rosário Carmona é especializada em psicologia da web e cyberbullying, investigadora na área do bullying e da inteligência emocional, autora de livros e jogos didáticos e fundadora do Belong - Instituto de Desenvolvimento e Saúde. Neste encontro, vai falar sobre o impacto positivo para o desenvolvimento dos tempos passados em família a construir memórias para a vida toda.

O orador Marcos Piangers já foi chamado de “guru” pelo portal UOL e “fenómeno da internet” pelo jornal ‘O Globo’. Já trabalhou na Rede Globo e coordenou equipas de inovação no sul do Brasil. Já palestrou para os maiores eventos e empresas do Brasil. Foi cinco vezes orador do TEDx, a maior conferência de ideias do mundo. Os seus vídeos já alcançaram meio bilhão de visualizações na internet e a sua palestra foi a mais bem avaliada por dois anos no maior evento de marketing digital da América Latina. É autor do best-seller ‘O Papai é Pop’, com mais de 300 mil cópias vendidas no Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos e foi chamado por revistas portuguesas de “o pai mais cool do Brasil”.