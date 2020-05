60 casos de melanoma em três anos

Têm aumentado, na Região, os diagnósticos deste tipo de cancro cutâneo em pessoas com menos de 50 anos de idade. Apesar das acções de sensibilização desenvolvidas ainda são cometidos muitos erros ao nível da exposição solar.

‘Porto Santo quer reabrir restauração mais cedo’ é outro dos destaques da nossa primeira página. No dia em que o areal voltou a ter movimento, o presidente da Câmara desafiou as autoridades a permitirem a reabertura imediata de bares e restaurantes, alegando que não existem casos de covid-19 na ilha.

No campo político voltamos ao Parlamento para revelar que José Manuel Rodrigues vai avançar com uma proposta que revoga o artigo polémico introduzido no Regimento e que permitia o voto por procuração.

Nesta edição trazemos uma entrevista ao secretário regional da Agricultura, que passa em revista as dificuldades e os desafios que se colocam à actividade. “Sector primário precisa de estímulos económicos para não parar”, diz Humberto Vasconcelos, que anuncia a possibilidade de alargar a linha ‘Invest RAM Covid-19’ às empresas agrícolas. Por outro lado, revela que, se for necessário, o Governo Regional vai adquirir as uvas que não forem escoadas este ano.

Por fim destaque para a notícia que narra o suposto homicídio de um indivíduo de 62 anos, no Caniço. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

