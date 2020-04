Os moradores de seis blocos já foram testados, faltando ainda três, o que vai acontecer esta quinta-feira. No total as autoridades de saúde da Região estimam testar 581 pessoas residentes no complexo habitacional Nova Cidade, na freguesia de Câmara de Lobos, de acordo com a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, na habitual conferência de imprensa. No total são 157 famílias residentes neste complexo habitacional.

Dos testes já efectuados, 177 tiveram resultado negativo.