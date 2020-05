41.548 consultas médicas realizadas em Abril nos centros de saúde da Madeira

No mês de Abril, em plena pandemia, foram realizadas 41.548 consultas médicas (4.956 consultas presenciais e 36.592 consultas não presenciais) e 33.247 sessões de enfermagem (8.739 presenciais e 24.508 não presenciais) nos centros de saúde.

Nesta primeira fase de retoma da actividade clínica gradual na área dos cuidados de saúde primários, será dada prioridade aos doentes com patologia clínica a necessitarem de cuidados de saúde. “Temos que intensificar os meios para chegar às pessoas”, disse Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil, que visitou hoje o Centro de Saúde da Ribeira Brava e o Centro de Saúde de Santo António, no concelho do Funchal.

Pedro Ramos constatou que alguns centros de saúde afectos ao concelho de Ribeira Brava, nomeadamente o da Serra de Água e Campanário já disponibilizaram à população, desde o dia 18 de Maio, mais tempos de consultas médicas presenciais.

No caso do centro de Saúde de Santo António, a resposta à população foi também reforçada com a criação de mais uma resposta específica para os utentes com situações agudas, através de uma consulta médica e de enfermagem, das 09 às 13 horas, e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Na gestão destes agendamentos será dada prioridade aos utentes com patologia clinica crónica a necessitar de cuidados de saúde.

O objectivo da visita foi agradecer todo o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde, das diferentes áreas, nesta fase de pandemia.

Pedro Ramos fez-se acompanhar por alguns dirigentes da área da saúde.