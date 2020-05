33 casos suspeitos na Região aguardam resultado laboratorial

Neste momento, 33 casos suspeitos de covid-19 na Região aguardam resultados laboratoriais. Desde 29 de Fevereiro, foram estudados 1.357 casos suspeitos, 1238 dos quais com resultado negativo. A Madeira mantém os 86 casos positivos, mas 47 dos quais já recuperados.

Já foram realizados 4136 testes na Região, número no qual se incluem as repetições. Os testes em lares também continuam, a utentes e funcionários, todos com resultado negativo até ao momento, indicou Pedro Ramos, na habitual conferência de imprensa de actualização dos números da covid-19 na Madeira. No total, já foram realizados 530 testes em lares da Região.