31 casos suspeitos na Madeira aguardam resultado laboratorial

De acordo com a actualização do boletim diário feito pelo IASaúde, 31 casos aguardam resultado laboratorial definitivo, “aqui incluem-se os testes que foram inconclusivos e terão de ser repetidos”, explicou Bruna Gouveia. A Região registou esta segunda-feira dois novos casos positivos de covid-19, elevando para 85 o número total. Destes 13 estão já recuperados, mais um em relação à véspera.

Sobre os novos casos, “tratam-se de dois doentes do género masculino, um com residência no concelho de Câmara de Lobos e um no concelho do Funchal”, referiu a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia. Um dos doentes tem idade superior a 80 anos e um está na faixa etária entre os 20-29 anos. Em relação ao caso com residência em Câmara de Lobos “foi identificado através do rastreio efectuado no SESARAM antes de iniciar tratamento nesta unidade”, disse Bruna Gouveia. “Em relação aos seus contactos próximos foram já identificados e estão em estudo o resto da cadeia e a origem da transmissão” que é local.

O outro caso, de um residente no concelho do Funchal, que também é de transmissão local e “diz respeito a um contacto de um doente da cadeia de transmissão já identificada na freguesia de Câmara de Lobos”, explicou, estando os seus contactos já identificados e acompanhados pelas autoridades de saúde do concelho para “serem testados”.

Quanto à cadeia de transmissão na freguesia de Câmara de Lobos foram identificados “mais 32 contactos próximos do grupo de doentes desde concelho” e estão já acompanhados pelas autoridades de saúde, aguardando a realização de exames.