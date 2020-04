2.413 pessoas já fizeram o teste à covid-19 na Madeira

Até hoje foram estudados, na Madeira, 880 casos suspeitos para covid-19 e desta equação epidemiológica foram excluídas 758 pessoas que obtiveram resultados negativos. Como referido há instantes na habitual conferência de imprensa, desde ontem não há novos casos positivos e este é já o 11.º dia sem qualquer infectado desde que o primeiro caso de contágio foi detectado na Região, neste caso a 16 de Março. Neste Dia da Liberdade registámos ainda 10 novos casos recuperados e contabilizamos assim 86 casos positivos, um total de 31 casos recuperados e 55 permanecem activos. Ao todo, são 2.719 as amostras processadas no laboratório do SESARAM, sendo que 2.461 foram testes negativos, incluindo repetições, pelo que 2.413 pessoas já realizaram testes ao novo coronavírus, na Região.

Relativamente aos 10 casos recuperados, seis pessoas são residentes no concelho do Funchal, uma pessoa é de Câmara de Lobos, duas pessoas pertencem a Santa Cruz e ainda uma turista de nacionalidade holandesa. Neste momento, aguardam-se por resultados laboratoriais de 36 pessoas.

Sobre a situação epidemiológica relacionada com a cadeia de transmissão identificada recentemente na freguesia de Câmara de Lobos, os contactos identificados no âmbito desta cadeia ascende a 222 contactos, com 188 deles com resultados definitivos (31 casos positivos e 157 casos negativos). Os restantes (34) aguardam por resultados definitivos.

Quanto ao ‘universo’ dos testes, desde o dia de ontem foram realizados 55 testes no SESARAM a vários doentes que recorreram ao serviço, todos eles com resultado negativo. No total, os testes de rastreio realizados no Hospital Dr. Nélio Mendonça vai já nos 809 testes. Foram 705 negativos e os restantes inconclusivos ou que aguardam resultado. Nas unidades hoteleiras, os testes de despiste à covid-19 ascende já a 518 testes, nos quais 504 foram negativos, seis positivos e oito inconclusivos, que posteriormente negativaram. No que toca aos lares, o número de testes realizados ascende aos 136. São 2.719 as amostras processadas no laboratório do SESARAM, mais 154 relativamente a ontem. Destes, 2.461 foram testes negativos e o total inclui repetições, pelo que 2.413 pessoas já realizaram testes ao novo coronavírus, na Região.

Em relação às pessoas que estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde, existem 421 pessoas em vigilância activa, onde se incluem 139 pessoas que se encontram em alojamentos designados: 11 no Hotel Praia Dourada (Porto Santo), 3 no Hotel Quinta do Lorde (Caniçal), 47 no Hotel Vila Galé (Santa Cruz), 46 no Hotel Dom Pedro (Machico) e 32 no Village Cabo Girão (Câmara de Lobos). Neste momento, são 27 as pessoas que se encontram em autovigilância.

Por fim, no que toca à linha SRS24 o número de chamadas tem vindo a reduzir, tendo como exemplo as 57 ligações estabelecidas durante o dia de ontem. Foram já efectuadas até ao momento 6.800 chamadas, sendo que 338 foram encaminhadas para as autoridades de saúde para avaliação adicional.