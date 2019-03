21 mil cirurgias em espera

A quantidade de cirurgias na Região aumentou em mais de mil por semestre, em 2018, o que fez o número total de cirurgias passar de 19.774, no final de 2017, para 20.909, em igual período de 2018. Só num ano, o número cresceu mais 2.210. Pelo contrário, a produção cirúrgica regular continua em queda há anos. O tema de saúde regional faz a manchete da edição do DIÁRIO desta quarta-feira de cinzas, para ler na página 5.

Na 4, também uma notícia relacionada com o sector da Saúde: O Hospital Particular pode tardar um pouco mais do que o esperado. Os promotores apontavam que a infra-estrutura estivesse a funcionar este mês de Março, mas o arranque está dependente de algumas formalidades.

Enganado foi o povo madeirense, ontem, quando largas centenas de pessoas encheram as ruas do Funchal à espera de ver passar o Cortejo Trapalhão, que não aconteceu. O Governo Regional decidiu adiar o evento para sábado devido às condições meteorológicas instáveis. Para ler na página 6.

Paula Cabaço está em Berlim numa das mais importantes Feira de Turismo do mundo. A Secretaria Regional do Turismo e Cultura acredita ser urgente colmatar perdas resultantes da falência da Germania. Um assunto desenvolvido na página 7.

Em entrevista, a consultora do Projecto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, Ariana Cosme, afirma que não chega levantar ‘salas do futuro’ ou dotar as escolas com tecnologia de ponta e mobiliário. Os professores são a chave do sucesso. Para ler nas páginas 20 e 21.

Na última página, saiba que o Jardim Botânico continua a ser um chamariz, tanto para madeirenses, como para turistas, apesar da procura ter caído 1% em 2018.