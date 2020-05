2.º lote de Rum 970 foi hoje retirado do mar depois de 14 meses submerso

Depois de terem estado 14 meses no fundo do mar, o 2.º lote de Rum 970 Reserva 6 anos, composto por 363 garrafas, foi hoje retirado da Marina da Quinta do Lorde, no Caniçal.

Algumas destas garrafas serão agora analisadas cientificamente para apurar a evolução das propriedades organolépticas e identificar que organismos marinhos se fizeram acompanhar ao longo destes 14 meses, bem como diferenças de temperatura da água do mar, entre outros aspectos.

Recorde-se que o 1.º lote, com 242 garrafas, foi retirado do mar no passado dia 15 de Novembro de 2019, após sete meses e meio submerso.