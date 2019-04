2.500 declarações de IRS submetidas na Região Autónoma da Madeira

Até às 16h desta segunda-feira foram submetidas no Portal das Finanças 2.500 declarações de IRS referentes a contribuintes com residência fiscal na Madeira.

Os dados foram adiantados ao DIÁRIO pela Autoridade Tributária da RAM. Se atendermos ao facto de estarem inscritos na Região cerca de 112 mil contribuintes, concluímos que apenas um pouco mais de 2% já procedeu à submissão do seu IRS.

No continente o número de entregas ultrapassa as 120 mil.

Teve início às 0 horas de hoje a entrega do IRS, que se prolonga até 30 de Junho, mais um mês do que no ano passado.

Segundo o Ministério das Finanças os sujeitos passivos vão ser reembolsados dos valores a mais entregues ao Fisco, entre 11 a 16 dias úteis após a entrega do formulário, no caso de optarem pelo preenchimento automático.

De acordo com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, a entrega da declaração nos primeiros dias não garante que o reembolso, a existir, chegue mais rapidamente à conta bancária. Para além do mais, neste período, o portal está sobrecarregado e intermitente, para além da Administração Fiscal ter de proceder a alterações pontuais ao formulário do IRS.

Os contribuintes que entregaram a declaração após os primeiros dias não terão tantos problemas de ‘navegação’ no Portal das Finanças.