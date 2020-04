18 casos suspeitos na Região aguardam resultado laboratorial

Neste momento, 18 casos suspeitos de covid-19 na Região aguardam resultado laboratorial definitivo, anunciou a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, na habitual conferência de imprensa. Até hoje, já foram estuados 1.007 casos suspeitos na Madeira, 903 dos quais com resultado negativo. Em relação a segunda-feira, data da anterior actualização do boletim diário do IASaúde, mais 102 testes tiveram resultado negativo.

A Região regista 86 casos positivos de covid-19, mas 43 já recuperaram da doença, número igual às infecções ainda activas neste momento.

Desde que entrou em vigor a quarentena obrigatória na chegada à Região, já foram efectuados 533 testes nas unidades hoteleiras designadas para o efeito, seis dos quais apresentaram resultado positivo – número este que se encontra entre o total de 86 casos positivos já registados na Região até hoje.