17 doentes com primeiro resultado negativo a covid-19

Num dia em que a Madeira não registou qualquer caso positivo pelo novo coronavírus, que se mantém, assim, em 53, ficou a saber-se, também, que um total de 17 doentes infectados aguardam por um segundo resultado negativo para serem considerados curados, depois do primeiro teste não ter acusado a presença da infecção. Estes segundos testes de confirmação deverão ser efectuados ainda esta semana.

Este foi uma das notas importantes divulgadas na conferência de imprensa de balanço ao covid-19 na Madeira, que como é hábito contou com a presença do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, e da vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia.

Esta responsável divulgou que na Região já se realizaram 42 testes de reavaliação dos doentes infectados, tendo apenas dois apresentado critérios para serem considerados recuperados. Só entre ontem e hoje foram testados 22 doentes, dos quais 12 apresentaram um primeiro resultado negativo, tendo os restantes acusado ainda a presença do vírus.

Quanto à situação dos 51 actualmente infectados, o cenário não sofreu alterações: um doente permanece em estado crítico na Unidade de Cuidados Intensivos reservada à covid-19, ao passo que os restantes 50 encontram-se a cumprir isolamento nas suas casas ou nas unidades hoteleiras reservadas para o efeito.

Neste momentos são já 569 casos suspeitos estudados na Região, dos quais 516 resultaram negativos. Um total de 223 indivíduos encontram-se em vigilância activa, enquanto 196 estão em situação de auto-vigilância.

Segundo Bruna Gouveia, durante o dia de ontem foram realizado 94 testes de rastreio à covid-19, 57 deles no SESARAM e 37 nas unidades hoteleiras, a pessoas que terminavam a quarentena, todos com resultados negativos.

Ao todo, já foram efectuados 1.280 testes na Madeira, enquanto no que diz respeito à linha SRS24 foram efectuadas 45 chamadas nas últimas 24 horas.

Pedro Ramos divulgou, ainda, que ontem se iniciou a realização de testes a utentes e funcionários do Lar do Vale Formoso, que abrangeu um total de 36 idosos e ainda 51% dos trabalhadores que se encontravam a laborar. Os restantes, de um total de 49, irão realizar o referido teste posteriormente. Acresce dizer que todos os testes deram resultado negativo.