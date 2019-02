160 atendimentos no Centro de Saúde dos Prazeres após transferência de utentes da unidade da Calheta

As consultas dirigidas aos utentes inscritos no Centro de Saúde da Calheta (Estrela) passaram a ser realizadas, a partir desta segunda-feira no Centro de Saúde dos Prazeres, localizado no mesmo concelho. Só no primeiro dia de actividade e, após transferência dos serviços de consulta para os Prazeres, foram atendidos 160 utentes (consultas médicas, enfermagem e sessões técnicas), dos quais mais de 80% estão inscritos no Centro de Saúde da Calheta.

Esta transferência temporária de serviços do Centro de Saúde da Calheta para o Centro de Saúde dos Prazeres surge em virtude do arranque da empreitada de beneficiação do Centro de Saúde localizado no sítio da Estrela, na Calheta.

Nas novas instalações provisórias, no Centro de Saúde dos Prazeres, a resposta é efectiva à população para já com a disponibilização do espaço ao nível das consultas. A partir do dia 1 de Março será a vez do Serviço de Atendimento Urgente funcionar em pleno no novo espaço adjacente ao Centro de Saúde dos Prazeres.

Refira-se que o ajustamento efectuado cinge-se apenas ao espaço/localização, uma vez que a prestação de cuidados de saúde à população continua a ser assegurada pela mesma equipa, com a mesma qualidade, e com maior segurança, num espaço dotado de excelentes condições técnicas.

Ciente de alguns constrangimentos nomeadamente ao nível dos transportes, o SESARAM informa que foi reforçada a rede de transportes públicos com novas carreiras e prolongamento de outras existentes até aos Prazeres. Este reforço do serviço de transportes, de segunda a sexta-feira, será conforme horário em anexo, e terá paragem junto ao edifício do Centro de Saúde dos Prazeres.

O Serviço de Saúde da RAM agradece a compreensão da população e relembra a importância desta intervenção. O novo espaço reúne as condições ideais para continuar a prestar cuidados de saúde à população com qualidade e segurança.