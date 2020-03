15 pessoas têm de ficar em quarentena no Porto Santo

Das 16 pessoas que viajaram esta segunda-feira do Funchal para o Porto Santo, a bordo do navio Lobo Marinho, 15 delas terão de ficar em quarentena, no Hotel Praia Dourada.

Todos estes passageiros passaram o último fim-de-semana no Funchal, dado que neste momento encontram-se a trabalhar na Ilha Dourada, em diversos sectores, na sua grande maioria no ramo da construção civil.

De acordo com as novas regras do Governo Regional, e de forma a prevenir da melhor maneira a propagação do Covid-19, estes 15 cidadãos vão ter de ficar hospedados no Hotel Praia Dourada.

No entanto, há excepções, neste caso para os porto-santenses que tiverem de viajar até à Madeira, por motivos inadiáveis, como problemas relacionados com a sua saúde. Todos os residentes que tenham de se deslocar nestas condições terão de estar devidamente documentados (credenciais médicas) para o efeito.