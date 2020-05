1,3 mil milhões para revitalizar economia

Um estudo da ACIF estima que pandemia gerou uma quebra de 20 a 30% no PIB da Região e revela um impacto negativo superior ao calculado pelo Governo Regional. A associação pede o lançamento de um fundo de risco, que injecte dinheiro nas empresas descapitalizadas, sem os custos associados ao crédito. Esta é a notícia que faz a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira, 13 de Maio, numa edição que dá destaque ao facto de 62% dos estudantes madeirenses já consumiram álcool. Um relatório revela que, na Região, os jovens entre os 13 e os 18 anos estão entre os que mais tabaco consomem a nível nacional. Canábis é, por sua vez, a droga mais usada.

‘ “Autonomia total” contra indiferença de Lisboa’é o título de outra chamada de capa e que surge na sequência da 2.ª conferência ‘Pensar o Futuro’, organizada pelo DIÁRIO. O silêncio do Governo da República pode levar Miguel Albuquerque a gerar uma crise política, como já aconteceu no passado. No espaço de debate de ontem à tarde houve quem lamentasse o alheamento do Presidente da República na mediação do ‘contencioso das autonomias’.



‘Abraços virtuais’ é o titulo que remete para a reportagem das páginas 6 e 7, que conta o que é feito, nos lares, para que a distância imposta pela covid-19 seja minimizada. As visitas estão, por enquanto, previstas apenas para Setembro



Por último nota para o Marítimo, que só vai jogar no continente se a isso for obrigado. Saiba tudo na página 17.

