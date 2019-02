1.500 utentes já recorreram a consultas abertas

Foram cerca de “1.500 utentes” que já recorreram às consultas abertas que estão disponíveis nos Centros de Saúde de Santo António, na Nazaré, no Bom Jesus e em Câmara de Lobos.

Uma resposta positiva, no entender do secretário regional da Saúde que permitiu “filtrar” doentes que iriam dar entrada no Serviço de Urgência Nélio Mendonça, mas nas diferentes urgências dos vários Centros de Saúde da Região.

Palavras de Pedro Ramos esta tarde durante uma visita Centro de Saúde do Caniço para implementação da consulta aberta.