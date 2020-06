Resposta ao Dr. Miguel Sousa

O Dr. Miguel Sousa quer transformar esta questão num folhetim, procurando “fugir com o rabo à seringa” e parece um “puto” que quer ficar sempre por cima. A questão da cobrança do IVA já está mais que esclarecida, vai todo para o continente e depois vem a parte do todo nacional a que temos direito, mais alguma coisa que beneficia a Região. Já aceitou tudo isto e até já corrigiu o seu valor de 2,35 para 2,47%. Contudo continua a dizer que de todo o IVA cobrado na Madeira, só cá fica 2,47%, esquecendo-se de dizer que vem a mesma percentagem do cobrado no continente e do cobrado nos Açores. Esquecimento de má fé....

Quanto a outros impostos que são cobrados cá e seguem para o continente, queixe-se à maneira como o Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, seus amigos do coração, fizeram a lei que até o Tribunal Constitucional deu-lhes razão. Será que isso também tem a ver com o facto do Estatuto Politico Administrativo que o partido de V. Excia não quis adaptar depois da ultima revisão da Constituição?

Quando diz que a Região agora recebe mais verbas com esta formula, mas perderá mais, no futuro significa o seu reconhecimento daquilo que afirmamos desde o primeiro artigo que escrevemos . Obrigado Dr. Miguel de Sousa