Resposta ao Dr. Miguel Sousa - 2

Publicou o Diário de Noticias no dia 20-06-2020, na página dedicada às cartas do leitor, uma carta do Sr. Dr. Miguel de Sousa em resposta à minha carta, como resposta ao seu comentário, publicada no dia 18-06-2020 do corrente mês.

O Dr. Miguel Sousa chamou de patética a minha resposta porque não tem argumentos para rebatê-la, mas como me considero uma pessoa que tomou chá em pequeno, não vou utilizar a mesma linguagem. O IVA cobrado na RAM vai a Lisboa e regressa à Madeira mas mais GORDO. Mas Consideremos que é apenas uma questão de forma, por ser demasiado complicado fazer de outra maneira e a Região fica a ganhar em alguns milhões de euros.