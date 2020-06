Para tantos o ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, foi o homem das «contas certas». Só não dizem é como é que foram conseguidas. Sabemos que

foram à custa de cativações, muitas cativações , rubricas aprovadas em sede do Orçamento do Estado que não passaram do papel... Sem concretização. Agora, Centeno quer ir para governador do Banco de Portugal.

Pode? Pode, mas não deve... Como é que ele vai avaliar assuntos sobre os quais teve umaacção decisiva enquanto ministro das Finanças?

Teve-a no ex-BES que redundou e redunda na extorsão (para os contribuintes) do Novo Banco (NB), no Banif, na Caixa Geral dos Depósitos...

Só o ruído permanente do NB, que estará sujeito, devia fazer mudar de ideias o sr. Mário Centeno.

O ‘Ronaldo’ das Finanças foi-o, de facto, para a finança!

Vítor Colaço Santos