Obras de requalificação do Bairro do Hospital

Antes das eleições o IHM, Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, anunciou que ia realizar obras de requalificação no Bairro do Hospital. Sucede que as obras que ainda estão a decorrer, nomedadamente no Bloco 13, estão mal realizadas com buracos nas paredes, pintura dos gradeamentos sem lixar e sem usar tinta adequada, neste caso tinta sintética, com a substituição das placas de amianto por outras muito finas com perigo de provocar cortes. Apesar de eu ter contatado o IHM, através de email e contato telefónico não obtive o interesse para que fosse fiscalizada a obra. É assim que gastam o dinheiro dos contribuintes.

Delta Pereira