O salto do Pardal

Marinho e Pinto acaba de cair no aventureirismo que nem um pardal. Ao nomear cabeça de lista à capital do país, um ainda sob estudo advogado, chefe sindicalista, perturbador da normalidade nacional, condutor de veículo perigoso como um Maserati, não fez mais do que desenhar o seu voo em direcção ao abismo político. Marinho, que também é pinto da mesma pinta ao aliar-se ao pardal, vai desaparecer do espaço de intervenção por cá e pela Europa por onde se tem apresentado com alguma discrição e bem pago. Não resistiu porém a tomar medida populista, desafiadora, que crê ser rentável. Agora ressurgiu no ar a planar, trazendo na sua asa, um figurão que tem conduzido por vias estranhas, matérias que põem o país a arder. Ambos vão sair com as asas queimadas, e abatidos com um só tiro - o das Eleições Legislativas. E lá terão que ir fazer ninho por outras lutas, em outros céus;