PSD e CDS aprovam Orçamento socialista da Junta da Ponta do Sol

“Estamos todos contentes”. A reacção seguida de um largo sorriso foi espelhada pelo presidente da Junta de Freguesia da Ponta do Sol referindo-se ao facto do Orçamento da autarquia ter sido finalmente aprovado depois do ‘chumbo’ na reunião de 18 de Dezembro de 2018. Desde então a autarquia tem seguido o orçamento de 2017, uma situação que segundo João Campanário “não permitia que fizéssemos algumas obras que tínhamos previsto”, afirmou o socialista que apesar de ter tido mais votos que os candidatos do PSD e do CDS/PP, não dispõe de maioria na Assembleia de Freguesia, motivo para que centristas e social-democratas tivessem reprovado o documento.

Mas, desta vez, a “unanimidade” dos nove elementos que compõem a Assembleia de Freguesia imperou. Uma votação que surpreendeu o próprio autarca que estava à espera de uma abstenção da oposição: “Se estou surpreendido? Claro que estou, mas só revela o bom-senso dos membros do PSD e do CDS. A situação tal como estava não poderia continuar porque a população da Ponta do Sol era a que mais prejudicada ficava”, declarou ao nosso jornal, dizendo que a agora irá concretizar o programa que apresentou na campanha eleitoral aos fregueses.

Com o orçamento com pouco mais de 150 mil euros, 90 mil serão destinados para pequenas empreitadas: “Estamos já a efectuar melhoramentos em diversas veredas e a colocação de varandas em diversas acessos que estavam muito degradados fruto do esquecimento de executivos anteriores”.