Foram “duas semanas penosas”, classificou Pedro Coelho sobre a cerca sanitária

Com quatro bandeiras (da União Europeia, de Portugal, da Madeira e do Município) como pano de fundo e quando faltavam quatro horas para a retirada da cerca sanitária, o presidente do município de Câmara de Lobos gravou uma mensagem vídeo transmitindo a sua gratidão como os câmara-lobenses evidenciaram a responsabilidade “cívica” durante os 15 dias em que vigorou as “duas penosas semanas”, referindo-se à cerca sanitária que limitou os movimentos de 18 mil munícipes.

Mas o autarca disse mais. Disse que apesar de todos estarem no “mesmo barco”, os câmara-lobenses, habituados à faina, não terão um mar de rosas. “Os tempos que se avizinham serão cheios de desafios que exigem que cada um dê o melhor de si para, unidos, reerguermos o nosso concelho e a nossa Madeira”, declarou.

O social-democrata agradeceu a solidariedade dos madeirense e em particular aplaudiu a ajuda do Governo Regional, mas foi para os munícipes as palavras mais elogiosas porque “entenderam a urgência da situação e agiram de acordo comas recomendações permitindo que a cerca não se prolongasse no tempo”.

“Unidos vencemos esta batalha, mas a guerra contra o convid-19 não está ganha”, sublinhou. “Para a vencer precisamos que continuem a dar o vosso valoroso contributo”, sugerindo o “distanciamento social” para que possam celebrar o Dia da Mãe que curiosamente coincide com o levantamento da cerca sanitária.