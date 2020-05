Escolas da Madeira reabrem amanhã mas pais ficam à porta

As escolas da Madeira do ensino secundário e profissional reabrem, a partir de amanhã, com aulas presenciais. O tema está em destaque na edição deste domingo do DIÁRIO, com uma reportagem a dar conta dos preparativos que tiveram lugar nos últimos dias, com as salas e espaços comuns a serem limpos e desinfectados mas também medidos, para garantir o distanciamento exigido pelas autoridades de saúde. Tudo está preparado para o regresso, também no ensino pré-escolar, que também vai ter novas regras. Por exemplo, os pais não podem entrar nos estabelecimentos.

A adesão da Madeira a uma nova campanha que visa proteger crianças em risco é outro assunto em destaque na primeira página. O Governo Regional vai aderir à iniciativa nacional ‘#proteger crianças compete a [email protected]’ que chama à responsabilidade toda a sociedade civil. Em Abril último, as comissões de protecção da Região tinham um total de 710 processos activos.

Os serviços mínimos que garantem o abastecimento da Região quando se avizinha uma greve dos estivadores nos portos de Lisboa e Setúbal, uma carta do JPP ao Presidente da República que denuncia subversões, falhas e oportunismos do Governo madeirense e uma decisão do Marítimo que evitou um “novo escândalo no futebol português” são outros temas abordados nesta edição.