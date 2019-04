CDM cria pacote desportivo para Férias Escolares

O Centro Desportivo da Madeira lança a partir de hoje, uma nova oferta, com um pacote desportivo dirigido às instituições e aos seus utilizadores para a prática de várias modalidades à escolha. As instituições poderão escolher entre o Ténis, o Futebol, o Atletismo, Minigolfe ou ainda diversas modalidades no Polidesportivo deste empreendimento, pelo valor de 2,50 euros por criança.

O objectivo é proporcionar actividades desportivas ao ar livre às instituições ocupando de forma lúdica e pedagógica os tempos livres das crianças e jovens, em especial nas férias escolares. “Estas actividades constituem uma resposta de extrema importância para ocupar de forma criativa, activa e saudável os jovens em idade escolar”, adianta em comunicado as Sociedades de Desenvolvimento:“O CDM pretende dar uma resposta actrativa e adequada às necessidades das instituições, dados os seus excelentes espaços desportivos”, acrescenta.