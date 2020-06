Autarca reclama arranjos nos Prazeres

Depois de um período de relativo sossego, o presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres está de volta às mensagens críticas dirigidas ao Governo Regional. Esta tarde Paulo Ferreira aproveitou para atacar o facto de já ter passado “um mês que as torres eólicas passaram na nossa freguesia” para denunciar o estado das “levadas e do caminho de acesso à Fonte do Bispo continuar sem o devido arranjo”.

O autarca lamenta que “muitas instituições” tivessem “estendido um ‘tapete vermelho’ à transportadora LASO, e não tivessem tido uma “fiscalização mais apertada para obrigar a empresa a reparar o que destruiu ou tivesse a mesma celeridade que danificou para repor a normalidade”.

Eleito há dois mandatos pelas listas do PSD-M, Ferreira continua igual a si próprio não deixando de ser contundente com a passividade que diz assistir nos gabinetes do Governo Regional: “Parece que está tudo bem, mas não está. Parece que os agricultores da minha freguesia estão bem, mas não estão. Queixam-se que não há água, porque as levadas continuam entupidas com terra e vegetação das árvores que foram derrubadas para que o transporte passasse”, reclama desde o concelho da Calheta.

E sem se deter, continua a sua postura ofensiva: “Se não fosse que tem chovido nestes dias não sei como seria. Um mês depois os agricultores da zonas altas da freguesia querem regar através do tanque que ali existe e não podem porque a levada continua por limpar”, concretiza o rol de queixas que diz ouvir, o que leva a desabafar: “Depois o presidente da Junta dos Prazeres é que está sempre a dizer mal”, remata frisando que não irá baixar os braços na defesa da população que o elegeu: “Gostem ou não da minha postura, gostem ou não das palavras menos simpáticas do que gostariam que eu dissesse, comigo os meus fregueses estão em primeiro lugar”.