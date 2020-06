Weigl e Zivkovic treinam em pleno para a visita do Benfica a Portimão

Os futebolistas Weigl e Zivkovic, atingidos na quinta-feira por estilhaços de vidros no ataque com pedras ao autocarro do Benfica, treinaram hoje em pleno com vista ao jogo de quarta-feira com o Portimonense, anunciou o clube ‘encarnado’.

Numa curta nota divulgada no site oficial, o Benfica refere que o plantel, “com Weigl e Zivkovic em pleno”, trabalhou “com aplicação para poder somar três pontos na visita ao Portimonense”.

O Benfica visita na quarta-feira, às 19:15, o Portimonense, em jogo da 26.ª jornada da I Liga, numa altura em que partilha a liderança com o FC Porto, ambos com 60 pontos.

Na quinta-feira, após o empate sem golos frente ao Tondela, na jornada que marcou o regresso da I liga depois uma paragem de mais de dois meses devido à pandemia de covid-19, o autocarro do Benfica foi atingido por pedras, na saída da autoestrada A2, tendo os jogadores Weigl e Zivkovic sido atingido por estilhaços.

Em comunicado, o clube da Luz confirmou que o autocarro foi alvo de um “criminoso apedrejamento” e explicou que os dois futebolistas foram conduzidos ao hospital para “serem observados, na sequência dos estilhaços que os atingiram”.

Na mesma noite, as casas de alguns futebolistas do Benfica foram grafitadas com ameaças, segundo indicou fonte oficial da Polícia de Segurança Pública.