Vitória de Setúbal faz testes na sexta-feira e regressa aos treinos na segunda

O Vitória de Setúbal vai regressar aos treinos no Estádio do Bonfim na segunda-feira, após os jogadores realizarem os testes de rastreio à covid-19 na sexta-feira, disse à agência Lusa fonte do clube da I Liga portuguesa de futebol.

Os jogadores, equipa técnica e ‘staff’ do conjunto setubalense farão os testes a partir das 09:00 de 04 de maio. Tal como acontece com todos os clubes, o resultado negativo nos testes ou a confirmada imunidade dos atletas é essencial para que os profissionais da equipa retomem os trabalhos na segunda-feira.

A confirmar-se o regresso ao trabalho dos comandados de Julio Velázquez, o mesmo acontece 53 dias depois de o clube ter suspendido os treinos e de os atletas terem treinado pela última vez no Estádio do Bonfim.

O Vitória de Setúbal, que à 24.ª jornada do campeonato ocupa a 12.ª posição, com 28 pontos, atuou pela última vez a 07 de março de 2019, dia em que impôs uma igualdade (1-1) na receção ao Benfica.

