Vitória de Ivo Vieira goleou o Aves (5-1) e alcança primeiro triunfo na I Liga

O Vitória de Guimarães, conjunto orientado pelo técnico madeirense Ivo Vieira, goleou esta noite, no D. Afonso Henriques, o Desportivo das Aves, por 5-1.

Os vitorianos chegaram à vantagem aos 11 minutos, com um golo de André Pereira, mas o avenses empataram logo de seguida por intermédio de Enzo Zidane, aos 18 minutos. Antes da recolha aos balneários, os pupilos de Ivo Vieira voltaram à vantagem graças a um cabeceamento certeiro de Tapsoba e, depois do descanso, o ritmo não abrandou, muito pelo contrário. Rochinha (69’), Pêpê (77’) e Guedes (90+4’) materializaram a superioridade vitoriana e aplicaram uma goleada das antigas à equipa treinada pelo ‘veterano’ Augusto Inácio.

De resto, este é o primeiro triunfo dos ‘conquistadores’ na presente edição da I Liga depois dos empates frente a Boavista (1-1), Famalicão (1-1) e Rio Ave (1-1), a que acresce a derrota no Dragão, frente ao FC Porto (3-0). Depois deste triunfo, o Vitória segue agora no 8.º posto do campeonato, com seis pontos averbados, enquanto o Aves é 16.º com três pontos somados.