UEFA suspende avaliação financeira dos clubes para 2020/21

Os prazos de inscrição nas competições de futebol de clubes da UEFA para 2020/21 foram adiados “até novo aviso” e os processos de licenciamento e avaliação financeira ficaram suspensos, devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o organismo.

“O Comité Executivo [da UEFA] decidiu suspender as disposições de licenciamento de clubes relacionadas com a preparação e avaliação das futuras informações financeiras dos clubes. Esta decisão aplica-se exclusivamente à participação nas competições de clubes para 2020/21”, lê-se num comunicado publicado no sítio oficial do organismo na Internet.

Esta decisão foi tomada após uma reunião da UEFA, através de teleconferência, com 55 federações que são membros do organismo regulador do futebol europeu, incluindo a Federação Portuguesa de Futebol.

“O Comité Executivo concordou que as atuais circunstâncias excecionais requerem algumas intervenções específicas para facilitar o trabalho das federações-membro e dos clubes e, por isso, apoia a proposta de dar às federações mais tempo para concluir o processo de licenciamento dos clubes, até que o processo de admissão às competições de clubes da próxima temporada esteja redefinido”, acrescentou.

