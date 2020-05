Torneio Internacional Marítimo Centenário adiado para Março 2021

O Club Sport Marítimo informa hoje, no seu site oficial que, depois de avaliar, cuidadosamente, todas as perspectivas de recuperação relacionadas com a pandemia covid-19, decidiu adiar a edição do Torneio Internacional Marítimo Centenário para os dias 25 a 31 de Março de 2021.

“O Torneio Internacional Marítimo Centenário é já uma marca registada do calendário do futebol jovem em Portugal, como demonstram as constantes participações de emblemas consagrados do futebol europeu, mas, apesar do avultado investimento realizado e da vontade expressa juntar toda a família centenário na Madeira, acreditamos que a segurança de todos os envolvidos é fundamental para o sucesso do evento.

A experiência adquirida ao longo dos anos pela nossa estrutura permite-nos encarar este desafio com optimismo, na medida em que tudo faremos para que o Torneio Marítimo Centenário seja um sucesso e continue a ser elogiado por todos o que nele participam.

Os elementos da organização estão, desde sempre, disponíveis para toda e qualquer esclarecimento junto dos clubes interessados na competição, no sentido de prestar apoio logístico e garantir que o processo decorre de forma favorável para todos”, pode ler-se ainda no comunicado