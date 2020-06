Os testes à covid-19 efectuados a toda a comitiva do Belenenses SAD deram negativo antes da visita ao Paços de Ferreira, na 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, informou hoje a formação lisboeta.

Realizada na terça-feira durante a tarde, antes da partida para o Norte do país, a nova bateria de testes, efectuada a 24 horas do encontro, repetiu os resultados do teste anterior, a 48 horas do duelo, conforme o protocolo sanitário elaborado pela Liga de clubes e pela DGS [Direcção-Geral da Saúde].

Assim, Petit apenas não poderá contar com os lesionados Tomás Ribeiro, Francisco Varela, Eduardo Kau e Ricardo Ferreira, todos defesas, enquanto o avançado Silvestre Varela permanece em dúvida, após falhar a recepção ao Vitória de Guimarães (1-1).

Belenenses SAD, 13.º classificado, com 30 pontos, defronta hoje, às 19 horas, o Paços de Ferreira, 16.º, com 25, no estádio Capital do Móvel, sem público nas bancadas e com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 443 mil mortos e infectou mais de 8,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.523 pessoas das 37.672 confirmadas como infectadas, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.