Sporting trabalha “aspectos tácticos e físicos”

O Sporting prosseguiu hoje a preparação para o reatamento da I Liga de futebol com um treino na Academia de Alcochete, que incidiu sobretudo nos “aspetos táticos e físicos”.

“O treino decorreu com grande exigência e intensidade com os jogadores a mostrarem-se muito comprometidos com o trabalho e com os métodos apresentados pela equipa técnica”, relata o site oficial dos ‘leões’.

O treinador Rúben Amorim voltou a contar com o todo o grupo em simultâneo no relvado, repetindo o que já tinha acontecido terça-feira, em sessão na qual a bola foi “presença assídua em todas as dinâmicas e processos”.

“Tal como tem acontecido nas últimas sessões, o jovem guarda-redes Anthony Walker trabalhou novamente com a equipa principal, enquanto Renan Ribeiro e Luiz Phellype mantêm o mesmo quadro clínico”, acrescenta a nota publicada pelo conjunto de Alvalade.

Quinta-feira o plantel vai gozar folga e sexta-feira Rúben Amorim junta o grupo às 10:00, na Académica do Sporting.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.