Sapatilhas utilizadas por Michael Jordan em 1985 vão a leilão

As icónicas sapatilhas Nike Air Jordan 1S, com as quais a lenda do basquetebol Michael Jordan competiu no início da carreira, em 1985, pelos Chicago Bulls, vão ser leiloadas por um valor entre 92.000 e 138.000 euros.

Segundo informou hoje a Sotheby’s, a casa responsável pela licitação, as sapatilhas vão a leilão em 17 de maio e têm detalhes especiais, como a assinatura de Jordan, sinais de uso continuo e um código que revela o ano e o mês em que foram produzidas.

As sapatilhas pertencem, neste momento, à coleção de Jordan Geller, fundador do primeiro museu do mundo [Shoezeum] dedicado as sapatilhas desportivas, que justificou o leilão por considerar que “era hora de os ténis encontrarem um novo lar”.