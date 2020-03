Rota da próxima edição da Ocean Race passará por dez cidades

A organização da Ocean Race divulgou ontem a rota da próxima edição da regata, que arrancará em Alicante, em outubro de 2021, e terminará em Génova, no verão de 2022, passando por dez cidades da geografia mundial.

Pela primeira vez, a Ocean Race contará com a participação da classe IMOCA 60, além dos barcos VO65 de design único que, em 2017-18, proporcionaram a corrida mais equilibrada de sempre.

Depois de sair de Alicante, tal como na última edição, a regata à volta do mundo passará por Cabo Verde, Cidade do Cabo (África do Sul), Shenzhen (China), Auckland (Nova Zelândia), Itajaí (Brasil), Newport (EUA), Aarhus (Dinamarca), Haia (Países Baixos) e terminará em Génova, em Itália.

“Esta rota é mais compacta em 38 milhas náuticas e tem menos dois ‘stopovers’ em relação à última prova, mas inclui duas significativas regatas no Oceano Antártico, onde as tripulações dos IMOCA 60 e dos V65 terão a oportunidade de juntar a sua história a esta lendária corrida”, anunciou Johan Salén, diretor geral da Ocean Race.

A edição de 2021-22 da Ocean Race terá a participação de uma equipa portuguesa, a ‘Mirpuri Foundation Team’, na classe VO65, a competição disputada por todas as tripulações com o mesmo modelo de barco.

A Ocean Race é a maior e mais antiga regata à vela de volta ao mundo.