Ronaldo veio à Madeira, voltou a Itália e já integrou sessão de treinos da Juventus em menos de 24 horas

Se dúvidas houvesse, em menos de 24 horas Cristiano Ronaldo deu mais uma prova de que para além de ser um homem que dá extrema importância à família é, a par disso, um exímio profissional.

Ontem, o ‘astro’ madeirense, após tomar conhecimento do AVC da sua mãe, Dolores Aveiro, meteu-se no seu jacto privado, na cidade de Turim, em Itália, pouco antes das 13 horas, e veio à Madeira. Chegou à ilha pelas 16 horas, visitou a matriarca do clã Aveiro no Hospital Dr. Nélio Mendonça e por lá permaneceu na unidade de saúde durante meia hora. Por volta das 20h30 voltava a Santa Cruz e fazia a viagem de regresso ao Norte de Itália, na companhia de Georgina Rodríguez e Cristianinho, mesmo já sabendo que o encontro frente ao AC Milan, que estava agendado para esta quarta-feira, teria sido adiado.

Já esta manhã, no Juventus Training Center, em Continassa, decorreu uma intensa sessão de treinos e o programa, após uma fase de aquecimento, incluiu trabalho com a bola. Cristiano Ronaldo participou em pleno no treino ministrado por Maurizio Sarri, que prepara a deslocação ao terreno do Bolonha, agendado para domingo, conforme adiantou o Tuttosport.