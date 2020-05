Ronaldo pensa na vida ao pé do mar

“Reflections by the sea” (ou reflexões junto ao mar”) é a mais recente publicação de Cristiano Ronaldo na rede social Instagram que, uma vez mais, está a fazer furor junto dos seus fãs.

O futebolista madeirense aparece de chavena na mão, em modo ‘relax’, phones nos ouvidos, pés descalços e uma vista deslumbrante do mar da Madeira, na quinta ao pé do mar do Caniçal, onde passa os dias de isolamento social e, quiçá, a reflectir sobre os dias do regresso ao activo.

Refira-se que, muito em breve, o jogador deverá estar de regresso a Turim e aos treinos na Juventus, sendo que hoje funcionários e muitas malas (a a indiciar mudança para breve) viajaram da Madeira no jacto Gulfstream G200 Galaxy, que chegara ao final da tarde.