A direcção do Club Sports da Madeira e a presidência da Câmara Municipal da Calheta decidiram adiar o Rali da Calheta 2020, prova que integra o Campeonato Madeira Ralis Coral e que se disputaria nos próximos dias 8 e 9 de Maio, nas estradas do referido Concelho.

A nova data da prova automobilística fica assim “em aberto”, dependendo “da evolução e das medidas de combate à pandemia Covid-19 determinadas pelas Autoridades de Saúde e pelas orientações que serão anunciadas pelo Governo Regional, relativamente à organização de Eventos Desportivos, na Região Autónoma da Madeira, finda a Declaração de Estado de Emergência, em Portugal”, refere nota da organização.

Cientes de que, enquanto perdurarem as razões de saúde pública, não se poderão organizar provas automobilísticas de estrada, a organização do Rali da Calheta coloca-se, desde já, “à disposição da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, dos restantes Clubes Organizadores de Ralis Regionais, bem como das equipas concorrentes para, em conjunto, fazer as alterações regulamentares necessárias e o reagendamento dos eventos, para que, tão breve quanto possível, se possa iniciar o Campeonato Madeira Ralis Coral 2020, obrigatoriamente, com um novo figurino e calendário”.

Esta medida surge a pensar na protecção de todos os amantes do desporto automóvel da Região, evitando a aglomeração de pessoas e eliminando o risco de contágio do vírus.