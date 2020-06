Radule Radulovic reforça baliza do Madeira Andebol SAD

O AM Madeira Andebol SAD garantiu de acordo com dados recolhidos pela reportagem do DIÁRIO a aquisição para a época desportiva 2020/2021 do guarda redes sérvio Radule Radulovic. Com 32 anos, este andebolista representou o AEK de Atenas entre 2017 e 2019, enquanto na época transacta 2019/2020, que veio a não chegar ao fim, o jogador vestiu a camisola da equipa grega do Pylaias. Num quadro onde este projecto está a realizar uma reestruturação desportiva e económica, esta aquisição vem dar corpo a uma equipa que terá pela frente uma exigente competição nacional e num quadro onde os principais emblemas nacionais continuam a investir muito.