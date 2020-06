Quatro jogadores do Toulouse testaram positivo

O Toulouse, equipa que foi despromovida à segunda divisão francesa de futebol, anunciou hoje que quatro jogadores testaram positivo à covid-19 e vão ficar em quarentena durante 14 dias.

Em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet, o Toulouse refere que os testes foram efetuados na segunda-feira a toda a equipa profissional, técnicos e ‘staff’ do clube, de modo a preparar o regresso da equipa ao trabalho.

A equipa francesa salienta que foram tomadas todas as medidas para que o grupo se prepare “em total segurança”, frisando que a saúde de todos é a prioridade do clube.

“Após os resultados, a primeira medida foi colocar em quarentena por 14 dias os quatro jogadores, com um controlo biológico efetuado diretamente no laboratório”, disse Patrick Flamant, médico da equipa, citado no comunicado.

O clínico acrescenta que dentro de seis dias toda a equipa de futebol e ‘staff’ vai realizar novos testes.

“Serão aplicadas medidas de prevenção e distanciamento social, em particular o estabelecimento de caminhos sinalizados. Os contactos entre jogadores são proibidos, dentro e fora do campo”, acrescentou.

Amiens e Toulouse viram hoje confirmada a descida à segunda divisão francesa de futebol, após os clubes profissionais terem votado contra o aumento do primeiro escalão para 22 equipas, revelou a liga gaulesa.

Reunidos em assembleia-geral, em Paris, 74,49% dos clubes votaram contra o alargamento da competição, que permitiria a manutenção de Amiens e Toulouse, os dois últimos classificados quando foi interrompida em março e depois dada como finalizada prematuramente em abril, devido à pandemia da covid-19.

Logo numa decisão inicial da liga e da própria federação francesa, o Paris Saint-Germain foi declarado campeão e Amiens e Toulouse despromovidos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 472 mil mortos e infetou mais de 9,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A França já registou 29.663 mortos, em mais de 197 mil casos de infeção confirmados.