PSP já interveio duas vezes na Assembleia-Geral da SAD do União da Madeira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já interveio por duas vezes na Assembleia-Geral (AG) Extraordinária da SAD do União da Madeira que decorre esta segunda-feira, na sede do clube, em plena Rua da Ponte Nova, no Funchal.

Depois de numa primeira instância esta força policial ter sido requisitada para serenar os ânimos de um funcionário do clube, eis que as autoridades foram novamente chamadas ao local pela segunda vez, isto porque Nuno Sampaio diz que foi impedido de assistir à AG por ordem do presidente Assembleia, Estanislau Barros. Em representação do accionista Paulo Rodrigues, Nuno Sampaio diz que tem o direito de marcar presença na reunião. Entretanto, já deixou a sede do União, na Ponte Nova, e garante que vai continuar na Madeira nos próximos dias.

“Sei perfeitamente onde é que o clube devia estar e não está e venho para ajudar”, garante Nuno Sampaio, que optou por não divulgar a quem foram adquiridas as acções.

Recorde-se que o futuro do emblema azul e amarelo decide-se hoje, com a mais que provável destituição de Filipe Silva do cargo de presidente do conjunto insular. Nesta AG estará a ser discutida e deliberada a composição dos novos órgãos sociais da ‘sociedade’, entre outros assuntos.