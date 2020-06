Presidente da UEFA apoia o regresso dos jogos das selecções em Setembro

O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, disse hoje que a decisão do Comité Executivo de manter a ‘janela’ internacional de setembro para o regresso dos jogos de seleções evitou que o futebol “sofresse mais prejuízos”.

Ceferin considerou que a decisão de adiar o Euro2020 teve um custo significativo para o futebol das seleções nacionais e para as federações membros do organismo, mas ressalvou que a mesma permitiu que as competições em cada um dos países da Europa prossigam até ao fim, o que foi muito benéfico para os clubes e para o futebol internacional.

“As alterações introduzidas no calendário do futebol europeu por acordo entre a UEFA, a Associação de Clubes Europeus (ECA) e as Ligas europeias também permitiram manter os jogos internacionais num período muito importante para o calendário”, disse Ceferin.

O executivo da UEFA, reunido por vídeo conferência na quarta e quinta-feira para definir o programa das competições internacionais de clubes e seleções, entre outras questões, decidiu que os jogos da fase de grupos da Liga das Nações 2020/21 comecem a disputar-se em setembro, com duas jornadas, uma nos dias 03, 04 e 05 e outra nos dias 06, 07 e 08.